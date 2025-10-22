Rua apertada de Curitiba, estopim para estresse entre motoristas, ganha novo sentido

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma nova alteração no trânsito de Curitiba começou a valer nesta quarta-feira (22/10). A Rua Antenor Kaiser, no Campo Comprido, passou a ter sentido único de circulação, indo da Rua Professor João Falarz em direção à Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi. A mudança foi implementada no final da manhã. A rua é bastante apertada para dois sentidos e era motivo de muita reclamação entre motoristas.

A intervenção foi realizada pela Superintendência de Trânsito, vinculada à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), com o objetivo de organizar melhor o fluxo de veículos e proporcionar mais segurança tanto para motoristas quanto para pedestres que transitam pela região.

Para orientar os condutores durante este período de adaptação, agentes da SMDT foram destacados para o local. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, como chuva forte ou garoa intensa, a implementação poderá ser adiada.

Vale destacar que o trecho em questão está localizado nas proximidades de um cruzamento considerado problemático na capital paranaense, área que já registrou diversos acidentes de trânsito ao longo dos anos.

A decisão de alterar o sentido da via não foi tomada de forma aleatória. Conforme procedimento padrão da SMDT, a mudança foi baseada em estudos técnicos detalhados, que avaliaram o fluxo de veículos e pedestres, bem como o impacto no tráfego local.

Essas análises consideram tanto o monitoramento contínuo realizado pela Superintendência quanto as solicitações enviadas pelos cidadãos através da Central 156 e do programa Fala Curitiba.

