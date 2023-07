Curitiba troca milhares de placas com nomes de ruas após 26 anos sem mudanças

Após 26 anos sem mudanças, Curitiba iniciou a troca das placas com nomes de ruas por modelos novos, com letras refletivas e fonte de tamanho maior. Nesta primeira fase, estão sendo implantadas 3.179 novas placas, entre elas, as já instaladas na Praça 29 de Março e nas esquinas da Brigadeiro Franco com Martim Afonso, nas Mercês, que foram apresentadas nesta segunda-feira (17), pelo prefeito Rafael Greca.

“A renovação das placas de Curitiba faz parte da urbanidade. Toda cidade civilizada tem nomes de ruas visíveis. Estamos substituindo a sinalização de nomenclatura de ruas por placas refletivas. A ideia é que as nove mil ruas de Curitiba tenham nome, números e sejam identificadas facilmente pelos correios e pelas pessoas que circulam pelas vias de nossa cidade”.

Importantes cruzamentos de Curitiba receberão as novas placas na primeira fase da troca. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Azul royal e letras maiores

Seguindo modelo definido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), as placas têm mantida a base azul royal (Pantone 286C) e os nomes de ruas em letras brancas. As fontes Arial Rounded MT agora são refletivas e com tamanho aumentado de 45mm para 52mm.

De acordo com a prefeitura, esta é a primeira renovação do sistema de identificação de vias de Curitiba em 26 anos. O projeto que define o modelo de placas padrão da cidade, com fundo azul e letras brancas, data de 1997.

Placas mapeadas por coordenadas geográficas

Estão sendo implantadas 3.179 placas de nomenclatura em cruzamentos dos principais eixos de circulação viária da cidade. A implantação está sendo feita pela empresa MM2, contratada via pregão eletrônico, com fiscalização pela Setran, que gerencia o contrato. No total, o contrato prevê, ao longo de dois anos, a implantação de 52.347 placas, das quais 51.112 em postes da Copel e 1.235 em postes de semáforos.

As novas placas são mapeadas por suas coordenadas geográficas. As informações com imagens, data de instalação e tipos de placas, repassadas pela empresa, irão compor um mapa georreferenciado a ser produzido pelo Ippuc.

Publicidade e manutenção

Os espaços para publicidade junto a placas de nomenclatura de ruas estão previstos como parte de um contrato de concessão dos serviços cujo edital de licitação, ainda em fase de elaboração, deve ser lançado até o fim deste ano pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT). Na futura concessão, a manutenção de todo o enxoval de placas de ruas de cidade será condicionante para exploração de publicidade.

