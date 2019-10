O tempo nesta quarta-feira (9) amanhece nebuloso e com temperaturas mais amenas em Curitiba. Ao longo do dia, o sol deve aparecer entre nuvens e aumenta os termômetros. A temperatura fica entre 13°C e 23°C, no fim da manhã, de acordo com o Simepar.

O dia deve ser muito parecido com terça-feira (8), em que o sol apareceu e aqueceu em alguns momentos, mas com a presença de muitas nuvens. Não há previsão para chuvas nesta quarta na capital paranaense.

Como fica o tempo no interior e litoral?

No litoral a previsão não é muito diferente da capital. Com influência da umidade vinda do oceano, as praias ficam com nebulosidade e raras aparições de sol. Em Guaratuba e Matinhos às mínimas chegam a 18°C e máximas a 23°C.

Já no interior, as nuvens aparecem em alguns momentos e a maior parte do dia fica ensolarado. Por conta disso, Cascavel, no Oeste, fica com temperaturas que beiram os 30°C, com mínima de 17°C e máxima de 29°C. No Norte, em Londrina, o sol deve ficar um pouco mais tímido mas as temperaturas ficam entre 17°C e 32°C.