Curitiba terá nova Rua da Cidadania em um dos seus bairros mais importantes

Criada há 50 anos pelo decreto municipal nº 30, a CIC se prepara para ter a sua Rua da Cidadania. A obra começa a ser construída na Rua Orlando Luís Lamarca, perto do novo Teatro da Vila, e vai abrigar, entre outros diferenciais, a estrutura da Administração Regional.

A Regional CIC ocupa uma área 63,4 milhões de metros quadrados. Isso representa 14,59% do território do município e faz dela a maior entre as dez Regionais Administrativas em que a cidade está dividida.

Há exatos 18 anos, esse polo de serviços públicos funciona em um imóvel alugado na Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460, no bairro Cidade Industrial. Desde 2017, a administração da Regional CIC está a cargo do engenheiro civil Raphael Keiji Assahida.

É aí que atuam, atendendo o público, os núcleos regionais das secretarias municipais de Segurança Alimentar e Nutricional; Educação; Saúde; Esporte, Lazer e Juventude; Finanças; e Urbanismo.

Além destes órgãos, estão instalados no local escritórios da Cohab (Companhia de Habitação Popular), Agência Curitiba, Fundação Cultural e Fundação de Ação Social. Também estão presentes Conselho Tutelar, Sine (Sistema Nacional de Emprego), Espaço Cidadão e Instituto de Identificação do Paraná. Toda essa estrutura será transferida para o novo endereço, tão logo a obra esteja pronta.

É para a Regional CIC que, desde 29 de março de 2005, vão os moradores dos quatro bairros que a formam – Cidade Industrial, Augusta, Riviera e São Miguel – em busca de atendimento descentralizado. É de lá, também, que partem os gestores do órgão para visitas diárias às comunidades. Até a criação da Regional, seus atuais 207 mil habitantes (projeção para 2020) eram atendidos pela Regional Pinheirinho.

