A terça-feira (13) promete ser de sol em Curitiba e com uma grande variação na temperatura durante o dia. A chamada amplitude térmica (diferença entre a temperatura máxima e mínima para um período) vai chegar a 16°C, ou seja, certeza que você vai ouvir aquela tradicional frase curitibana: como não ficar doente com este tempo maluco?

Para ter uma ideia, com o calor e céu limpo, a máxima pode bater 28°C no meio da tarde com sol. Já no começo do dia, previsão de 12°C. Já para o restante da semana, o tempo vai mudar. Na quarta-feira (14), grande parte do tempo vai estar nublado e a chuva deve pintar por aqui na sexta-feira (16).

No litoral do Paraná, o tempo vai ser bem semelhante ao da capital. A máxima para esta terça-feira chega próximo de 25°C. Quanto a chuva, ela só deve pintar no sábado (17). Para o interior, tempo bom em todas as regiões do estado. Em Paranavaí, no Noroeste, maçarico ligado no máximo com a previsão de 36°C.