Boletim com os números de domingo (11) e segunda-feira (12) apontou que Curitiba registrou 17 mortes pelo novo coronavírus e 345 novos casos confirmados. As vítimas são 11 homens e seis mulheres, com idades entre 43 e 91 anos. Apenas um deles não estava internado em hospitais de Curitiba, segundo a Secretaria de Saúde de Curitiba.

Com os números deste boletim, Curitiba alcança 1.379 mortes e 47.511 casos confirmados desde o começo da pandemia. Já são 42.807 pessoas recuperadas da covid-19.

Nesta segunda-feira, a taxa de ocupação dos 319 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 é de 63%. Todos os pacientes que são internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença. No momento restam 117 leitos livres.