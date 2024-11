Curitiba tem terceiro confronto em quatro dias e importante avenida bloqueada

O terceiro confronto em quatro dias entre policiais e um suspeito de roubo provocou o caos em ruas e avenidas de Curitiba, logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (19). A ocorrência afetou motoristas que costumam passar em vias movimentadas como a Brigadeiro Franco e Avenida Presidente Kennedy, no bairro Parolin.

De acordo com a Polícia Militar (PMPR), um indivíduo estaria realizando um assalto em um posto de combustível na Kennedy quando um policial do Batalhão de Choque (BPChoque) visualizou a cena.

“O policial militar do choque estava pagando o abastecimento quando visualizou um indivíduo dando voz de assalto com arma de fogo. Esse policial interviu e teve uma situação de confronto inicial”, disse o tenente Amaral, em entrevista para o Bom Dia Paraná, da RPC, nesta terça-feira.

Perseguição em Curitiba e novo confronto

Na sequência, um outro policial reconheceu o colega e acompanhou a ação já na Brigadeiro Franco. “Esse outro é da Rone, e novamente teve o confronto armado com o individuo que precisou de atendimento do Siate”, completou o tenente. O suspeito foi ferido e encaminhado ao Hospital do Trabalhador.

A Brigadeiro Franco chegou a ficar interditada e os motoristas recorreram para vias laterais para “fugir” do caos.

Curitiba: terceiro confronto em quatro dias

No último fim de semana em Curitiba foram quatro mortes em confrontos. No domingo (17), dois homens foram mortos após fugirem de uma abordagem policial da equipe do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE). No sábado (16), outros dois rapazes morreram na Avenida Visconde de Guarapuava, na região central.