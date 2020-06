A previsão do tempo para Curitiba nesta terça-feira (16) é de um dia com muitas nuvens, mas baixa possibilidade de chuva. Segundo o Simepar, a região da capital, assim como o leste do Paraná terão nebulosidade e possibilidade de chuviscos por conta da alta pressão que está estacionada no oceano. No resto do estado, o tempo será firme.

A terça-feira será mais quente em Curitiba, com máximas de 22°C e mínima de 13°C. O sol pode aparecer no período da tarde. No Litoral, Paranaguá tem máxima de 24°C e mínima de 17°C. O tempo deve seguir da forma, sem grandes alterações, ao longo da semana.

Já no norte e oeste do estado, a previsão é de sol, com tempo aberto e sem chuvas. Maringá, com máxima de 25°C, lidera a previsão com a temperatura mais alta na região.

