Depois de uma quarta-feira (2) de temperatura muito alta, 33°C, há risco de temporal em Curitiba nesta quinta-feira (3). Com muita nebulosidade, o dia já amanheceu fechado. Mas é à tarde e à noite que podem acontecer pancadas de chuva, trazidas por uma frente fria. O Simepar não descarta a possibilidade, inclusive, de granizo.

A instabilidade é trazida por uma frente fria vinda do Sul do país. E a possibilidade de temporal é justamente pelas temperaturas altas dos últimos dias.

“Os dias foram muito quentes esta semana, por isso o granizo não é descartado”, explica a meteorologista do Simepar, Larissa de Freitas.

Apesar da mudança, as temperaturas não baixam muito. O dia começou com 15°C em Curitiba e a temperatura máxima deve chegar a 28°C. É esperado chuva nos próximos dias na região, mas as temperaturas devem baixar somente domingo (6).

Como fica o tempo em Curitiba e no litoral?

A frente fria já passou por outras regiões do Paraná quarta (2), causando tempestade com ventos fortes na região Oeste. Em Cascavel, a chuva deve continuar nesta quinta e as temperaturas ficam entre 15°C e 27°C. No Centro-Sul também deve chover e os termômetros marcam entre 16°C e 26°C.

A chuva também deve chegar no litoral entre a tarde e noite desta quinta. Em Guaratuba e Matinhos às mínimas são de 20°C e máximas de 30°C.