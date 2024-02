Curitiba pode novamente ser atingida por chuva nesta quinta-feira, segundo previsão do Simepar. Há um alerta de temporal amarelo emitido pelo Inmet que não pega Curitiba, mas passa raspando (veja a imagem abaixo).

Segundo a previsão do tempo para Curitiba do Simepar, nesta quinta-feira a temperatura entre os 18ºC e 25ºC. A chuva deve acumular em 2,6 milímetros e deve ocorrer a partir das 14h e seguir pela tarde.

Os próximos dias serão de chuvas isoladas e temperatura entre os 16 e 25ºC.

Alerta de tempestade beirando Curitiba

Grande parte do Paraná está em alerta amarelo de temporal, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A faixa em perigo para fortes chuvas corta o Estado e Curitiba fica bem no limite, beirando o alerta amarelo de tempestade.

O alerta amarelo de tempestade prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Lembrando que são apenas previsão do que pode ocorrer durante temporal desta magnitude.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!