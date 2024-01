Entre as avenidas Silva Jardim e Sete de Setembro, a Rua Delphim Moreira, no bairro Seminário, em Curitiba, passará a ter sentido único a partir das 11 horas desta quinta-feira (01).

A mudança será feita pela Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) com o objetivo de trazer mais segurança e reduzir os conflitos de tráfego para quem passa pela região.

Com a alteração, a Rua Delphim Moreira passa a ter sentido único de circulação da Avenida Silva Jardim para a Avenida Sete de Setembro. Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa ou forte garoa, a alteração de sentido poderá ser adiada.

Confira a alteração no mapa divulgado pela prefeitura:

Divulgação

Como solicitar mudança no sentido das ruas de Curitiba

Intervenções como essa no trânsito da cidade são sempre precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito e nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da Prefeitura.

