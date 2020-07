O dia começou gelado, com 3,8ºC, e com registro de geada em Curitiba, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (10). O fenômeno foi registrado no Parque Tingui e em áreas de campo aberto na cidade, como no Cajuru, e também na região metropolitana de Curitiba. No Parque da Imigração, por exemplo, no limite entre Curitiba e São José dos Pinhais, o gramado estava todo branco de geada. Em Pinhais a mínima chegou a 1,7ºC.

Segundo o Instituto Simepar o motivo para a queda nas temperaturas é presença de uma massa de ar polar que veio na rabeira da frente fria que passou pelo estado na quarta-feira (8). Ainda de acordo a meteorologia, nos Campos Gerais a previsão é de geada moderada.

A noite de quinta-feira já estava gelada na Grande Curitiba. Foto: Lineu Filho

Em Curitiba, nesta sexta-feira (10), o Simepar prevê temperaturas mínimas girando em torno de 4º C, com máxima perto dos 21º C. A grande amplitude térmica ocorre porque o tempo aberto, com sol, ajuda a esquentar o dia ao longo da tarde. De acordo com a previsão meteorológica, os pontos de geada na capital devem se concentrar em áreas de baixada.

Nos Campos Gerais, a geada deve ser mais intensa do que em Curitiba. Em Ponta Grossa, por exemplo, a mínima prevista pelo Simepar é de 2º C. Já a máxima também sobe ao longo da tarde, podendo chegar aos 21º C. Também não há previsão de chuva naquela área.

Interior gelado

Segundo o Simepar, em Francisco Beltão a sensação térmica era negativa: -2ºC. O termômetro na cidade marcava 0,8ºC às 7h. Guarapuava também estava gelada, com termômetro marcando 5,4ºC, e Jaguariaíva com 3,5ºC.

Litoral

O frio também chega até as praias do Paraná nesta sexta-feira (10). Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 11º C e 21º C. Também não há previsão de chuva e o céu estará aberto durante o dia todo.

