Curitiba tem alertas para onda de calor e baixa umidade; Saiba quando a chuva volta

Alertas do Inmet

A temperatura em Curitiba neste mês de setembro começou alta e com vários alertas sobre as condições climáticas. Entre eles, de onda de calor e baixa umidade do ar, que oferecem riscos à população.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um alerta que teve início na terça-feira (10) está vigente até sexta-feira (13) apontando uma nova onda de calor de “grande perigo”, que fará a temperatura aumentar em até 5ºC acima da média histórica pelos próximos dias.

O segundo comunicado é quanto a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. O alerta inicia nesta quarta-feira (11) às 11 horas e segue até às 21 horas em Curitiba e na Região Metropolitana.

As recomendações para este período são para evitar desgaste físico nas horas mais secas, beber bastante líquido e não ficar exposto ao sol nas horas mais quentes do dia.

Seca e incêndios

Diversas cidades do Paraná enfrentam um período de estiagem mais severa desde agosto, com baixos índices de chuva e umidade relativa do ar. Na última semana, o governo estadual decretou situação de emergência para estiagem, medida que facilita a atuação em desastres, entre eles incêndios florestais.

No combate a incêndios florestais no Paraná, uma nova força-tarefa prevê a contratação de aeronaves especializadas para combate às chamas, formação de brigadistas, compra de equipamentos (abafadores, mochilas costal e sopradores, por exemplo) e contratação de caminhões-pipa para auxiliar no combate a incêndios. O investimento de R$ 24 milhões

Chuva para refrescar?

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria chega na próxima quinta-feira (12) e no decorrer de sábado (14) e domingo (15), a chuva vai pintar na região. Para Curitiba, a previsão é de chuvas que possam atingir 50 mm, volume expressivo e que não ocorre faz tempo.

