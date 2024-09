Chuva em Curitiba! Frente fria e virada no tempo têm data para chegar

Calor, fumaça e poluição em pleno setembro. A situação para os curitibanos não está fácil, mas o tempo deve mudar em breve. Uma frente fria deve chegar à divisa do Paraná com Santa Catarina na quinta-feira (12).

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), no decorrer do sábado (14) e domingo (15), o sistema causará chuvas significativas.

Para Curitiba, a previsão é de chuvas que possam atingir 50 mm, volume expressivo e que não ocorre faz tempo.

Chuva negra

Com a previsão de tempo chuvoso para o fim de semana, um novo fenômeno pode aparecer, a chamada chuva negra aliada com a frente fria.

LEIA AINDA – Poluição extrema em Curitiba: nível aumenta 10 vezes e acende alerta

O termo chuva negra refere-se à precipitação que contém partículas de fuligem, cinzas ou outras substâncias escuras misturadas com a água. O resultado são gotas de chuva que têm uma coloração mais escura que o normal. Vale reforçar que o fenômeno não oferece riscos imediatos à população.

O meteorologista do Simepar William Max de Oliveira Romão comentou que esse é um fenômeno raro e que acontece somente próximo à fonte emissora, ou seja, lá na região Amazônica.

Apesar da chance ser mínima, não é de duvidar em tempos tão cinzentos, que a chuva negra apareça pelo Paraná.

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!