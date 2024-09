Estiagem severa faz Paraná investir R$ 24 milhões para combater incêndios

O governo do Paraná anunciou nesta terça-feira (10) investimento de R$ 24 milhões para ações de combate a incêndios florestais no Paraná. A nova força-tarefa prevê a contratação de aeronaves especializadas para combate às chamas, formação de brigadistas, compra de equipamentos (abafadores, mochilas costal e sopradores, por exemplo) e contratação de caminhões-pipa para auxiliar no combate a incêndios.

Diversas cidades do Paraná enfrentam um período de estiagem mais severa desde agosto, com baixos índices de chuva e umidade relativa do ar. Na última semana, o governador decretou situação de emergência para estiagem, medida que facilita a atuação em desastres, entre eles incêndios florestais, o qual o pacote anunciado nesta terça tem como foco.

Em caso de incêndios de grandes proporções, como florestais, que costumam atingir copas de árvores, bases serão montadas com caminhões-pipa para abastecimento das aeronaves com água. Esse trabalho será feito em conjunto com equipes de solo, que após a descarga de água, entram em ação para eliminar os focos que permanecerem. Somente com este serviço o investimento é de R$ 4,6 milhões.

500 novos brigadistas

Na outra ponta, a Defesa Civil Estadual, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) e Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), capacitará 500 pessoas de 100 municípios para atuarem como brigadistas. São voluntários que vão aprender como atuar no controle dessas situações. O objetivo é garantir uma atuação inicial até que equipes especializadas do CBMPR possam atuar.

Outra parte do recurso poderá ser utilizada para contratação de caminhões-pipa, visando auxiliar no controle de situações de forma geral, combustível e compra de cestas básicas. Serão locados até dois caminhões por mês para cada 20 mil habitantes e compradas uma cesta-básica para cada família de até quatro pessoas, em caso de terem suas atividades prejudicadas. A contratação desses serviços, no entanto, será realizada apenas em caso de necessidade.

