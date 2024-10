Curitiba tem alerta de tempestade; ‘perigo’ atinge todo o Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Três alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam possibilidade de tempestade em todo o Paraná, incluindo Curitiba, região metropolitana e litoral. Os avisos foram publicados nesta terça-feira (15).

De acordo com os alertas, pode chover até 50 milímetros por dia e os ventos podem alcançar 60 km/h. Também existe o baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de galhos de árvores.

Nas regiões Sudoeste Paranaense, Sudeste Paranaense e Centro-Sul Paranaense o alerta é de cor laranja, o que significa a chance de uma tempestade mais perigosa, com ventos de até 100 km/h.

Tempestade pode atingir Curitiba

Já no restante do estado, o aviso do Inmet é de cor amarela. Nas regiões de Curitiba, litoral, noroeste, norte central, sudeste e centro-sul, o alerta de tempestade segue em vigor até às 10 horas de quarta-feira (16).

A previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), também confirmou instabilidade na capital paranaense nos próximos dias.

De acordo com o Simepar, devido ao tempo mais abafado, na quarta-feira (15) aumenta a condição para ocorrência de temporais isolados. Confira a previsão completa.

