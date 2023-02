Quarta-feira de Cinzas (22) com alerta para chuvas intensas em Curitiba, região metropolitana e mais cidades do Paraná. O alerta amarelo, classificado como “perigo potencial”, foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até a manhã de quinta-feira (23).

Segundo o aviso do Inmet há a possibilidade de ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h. No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Regiões afetadas

O alerta do Inmet é válido para cidades das seguintes regiões do Paraná: Norte Pioneiro Paranaense, Metropolitana de Curitiba, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudeste Paranaense, Centro Ocidental Paranaense, Centro-Sul Paranaense e Oeste Paranaense.

Proteja-se

Nestas condições de chuvas intensas, as orientações à população são:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Tempo em Curitiba e no PR

O tempo em Curitiba e região deve seguir instável nesta quarta-feira, com risco maior de chuvas à tarde, com pancadas isoladas. Na capital, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a variação térmica deve ficar entre 16ºC e 25ºC.

“Nesta quarta-feira o céu continua com muita nebulosidade no Paraná, mas as condições para ocorrência de chuvas são maiores a partir do período da tarde. O tempo abafado, muito característico desta época do ano, contribui para o desenvolvimento das áreas de instabilidade. Em alguns locais as precipitações podem ser fortes, acompanhadas por descargas atmosféricas”, informa a previsão feita pela equipe do Simepar.

