A Secretaria Muncipal de Esporte, Lazer e Juventude, em Curitiba, está com vagas abertas para aulas gratuitas de Taekwondo e Parataekowndo, realizadas na Regional Boqueirão.

As aulas vão acontecer no Centro de Esporte e Lazer João Derosso, no Xaxim, que recentemente passou por uma revitalização, privilegiando a acessibilidade para o Paradesporto e transformado em um centro ideal para aulas, treinamentos e grandes eventos esportivos.

As aulas são gratuitas e vão acontecer a partir do dia 18 de junho, todas as terças e quintas. Ao todo, são 45 vagas divididas em três turmas:

Das 8h às 9h – para alunos de 11 a 17 anos

Das 9h às 10h – para alunos de 6 a 10 anos

Das 10h às 11h – Turma PCD para pessoas com deficiência física e intelectual para alunos, a partir dos 6 anos

As aulas serão ministradas pela professora Gabriela Ferla, faixa preta e filha do técnico Rodrigo Ferla, considerado pela World Taekwondo o Melhor Técnico Paralímpico do Mundo em 2021. Além disso, Ferla será técnico dos atletas brasileiros nas Paralimpíadas de Paris 2024.

Serviço – Aulas de Taekwondo e Parataekowndo em Curitiba

Local: Centro de Esporte e Lazer Vereador João Derosso (R. ANA APARECIDA LOPOS CANET, N° 04 – Xaxim)

Inscrições: Portal Curitiba em Movimento

Mais informações: 3376-6328

