A falta de atenção e a irresponsabilidade dos motoristas no trânsito têm preocupado os pedestres que circulam pelo bairro Cabral, em Curitiba. Na última segunda-feira (10) um acidente envolvendo dois carros no cruzamento das ruas Deputado Joaquim José Pedrosa Pedrosa com a Dr. Manoel Pedro deixou em alerta quem anda nas calçadas da região. Por sorte, ninguém ficou ferido.



Neste trecho, existe uma faixa de conversão obrigatória para a esquerda. Entretanto, quando a sinalização é desrespeitada acontece algum acidente.



A rua Deputado Joaquim José Pedrosa Pedrosa possui quatro faixas, ela é conhecida como a rápida do Cabral, sentido Santa Cândida. No cruzamento com a rua Dr. Manoel, que segue em direção ao bairro Ahú, a faixa da esquerda da rápida tem a sinalização de conversão obrigatória à esquerda.

Pedestres e moradores ficam inseguros com cruzamento perigoso no Cabral. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

“Pra gente que anda ali como pedestre, a gente acaba ficando inseguro porque aquela contenção não adianta nada, não é um muro, não é nada, é um alumínio assim, sabe! Se tiver pedestre ali, que tem um monte, a circulação é enorme também de pedestres ali, pode perfeitamente acontecer um acidente, e Deus me livre”, alerta a Elisângela Pinto, 51 anos, moradora há 13 anos da região.

+ Leia também: Carro derruba poste e bloqueia via rápida movimentadíssima de Curitiba; vídeo

Para evitar danos em acidentes, grades de proteção já tinham sido instaladas em prédio

A publicitária conta que na esquina do edifício Solar dos Alamos, que fica neste cruzamento, tem umas alças de proteção porque os acidentes são recorrentes.

Acidente nesta segunda, entortou grade de prédio no Cabral. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

+ Leia também: Grupo que jogou bomba em estação-tubo de Curitiba e feriu cobrador é identificado

“Antes disso tinha acontecido um acidente com um ônibus e um carro, né? E aí eles colocaram essas grades assim porque já tinham batido na grade do prédio e tinham destruído. E ontem foi a mesma coisa. Eu passeio por ali com a minha cachorra, quando eu lembro eu saio correndo dali, porque a gente morre de medo de acontecer alguma coisa com alguém na calçada, porque é muito possível. Os carros vêm e sempre um fecha o outro ali e é sempre desatenção de alguém, porque tem sinalização na rua, tem placa de sinalização, tem um sinaleiro”.

+ Leia também: Polícia prende “stalker” que descumpriu medida protetiva em Curitiba

E aí, prefeitura?

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná para falar sobre o assunto, a Prefeitura de Curitiba não se manifestou até o fechamento da matéria.

Em Curitiba Procura por tranquilidade valoriza imóveis de bairros pacatos Inaugurada! Linha Verde terá nova linha de ônibus e Ligeirão com rota ampliada Perigo Cachorro leva choque em bairro nobre de Curitiba