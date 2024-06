Um carro atingiu a grade de proteção de um prédio na manhã desta segunda-feira (10), no bairro Cabral, em Curitiba. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Deputado Joaquim José Pedrosa Pedrosa com a Dr. Manoel Pedro.



De acordo com informações da RPC TV, um dos motoristas estava na faixa da esquerda da rápida, sentido Santa Cândida, que neste cruzamento tem a conversão obrigatória para a esquerda.

O outro condutor estava na faixa do meio da rápida, em que é permitido seguir reto ou virar. Mas, como o outro veículo não virou à esquerda, os dois bateram e um dos carros foi parar na grade do prédio que fica na esquina.

Ninguém ficou ferido. Até que o outro carro fosse retirado da pista, e colocado na calçada, o trânsito ficou lento na região.



No local, há sinalização horizontal e vertical (placas) que indicam a obrigatoriedade da conversão à esquerda.

