Cinco pessoas estiveram envolvidas no ataque com bombas na estação-tubo Araçá, no dia 29 de abril no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. A ação provocou ferimentos no cobrador que precisou ser encaminhado a um hospital. Segundo investigação da Polícia Civil (PCPR), quatro homens e uma mulher, com idades entre 20 e 25 anos, serão indiciados pela prática criminosa.

Na apuração policial, os indivíduos foram identificados a partir das placas do veículo utilizado no crime. “Além de bombas, os envolvidos jogaram urina e outros objetos em direção aos tubos de ônibus. Os suspeitos estariam praticando outros delitos desde outubro de 2023″, disse o delegado Rinaldo Ivanike.

Ainda segundo o delegado, os envolvidos irão responder por lesão corporal, perturbação do trabalho ou sossego alheio, e crime de incolumidade pública.

Leia também:

Carro derruba poste e bloqueia via rápida movimentadíssima de Curitiba; vídeo

Policial salva mulher e dois filhos de incêndio de casa em Curitiba

Cobrador fica ferido após ataque em estação-tubo de Curitiba

No dia 29 de abril, um cobrador da estação-tubo Araçá sofreu um atentado. Os estilhaços da bomba atingiram a perna da vítima, deixando um corte profundo na região.

+ Leia também: Nova linha de ônibus da Grande Curitiba começa a circular; veja trajeto e horários

De acordo com o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp), o ataque de maneira covarde não foi uma situação isolada na cidade. “Infelizmente, esta não é uma situação isolada. A violência, em maior ou menor grau, atinge todas as empresas do setor, colocando em risco a integridade física e emocional dos trabalhadores do transporte público. O Setransp pede que as autoridades de segurança tomem medidas urgentes para coibir tais ações e garantir a proteção dos trabalhadores e da comunidade em geral”, informou o Setransp via nota.

Em Curitiba Procura por tranquilidade valoriza imóveis de bairros pacatos Inaugurada! Linha Verde terá nova linha de ônibus e Ligeirão com rota ampliada Perigo Cachorro leva choque em bairro nobre de Curitiba