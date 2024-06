Um acidente de trânsito no fim da madrugada desta quinta-feira (13), no bairro Vila Izabel, em Curitiba, deixou moradores sem energia e caos em uma importante via da região, além de causar confusão e discussão no trânsito.

O motorista de um VW Gol bateu em um poste na Rua Guararapes ( rápida do Portão), sentido bairro. Com a pancada, a estrutura foi ao chão e interditou totalmente a via.

Testemunhas informaram que os amigos do condutor chegaram a discutir com os bombeiros que atendiam a ocorrência e há suspeitas de que ele e os amigos estariam vindo da balada. O motorista do carro teve ferimentos moderados foi encaminhado a um hospital.

Vídeo: Colaboração/ Ney Marlon

Equipes da Polícia Militar (PM) e da Superintendência de Trânsito orientam os motoristas no local e chegaram a desviar o trânsito para ruas paralelas, como a Avenida República Argentina. O trânsito segue lento e com apenas uma faixa liberada. A energia elétrica foi restabelecida na região.

O carro foi removido do local do acidente, mas o poste segue no chão. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Em Curitiba Procura por tranquilidade valoriza imóveis de bairros pacatos Inaugurada! Linha Verde terá nova linha de ônibus e Ligeirão com rota ampliada Perigo Cachorro leva choque em bairro nobre de Curitiba