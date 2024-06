Polícia prende “stalker” que descumpriu medida protetiva em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 39 anos, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência ocorrido em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A prisão foi realizada nesta terça-feira (11), em Curitiba. As medidas protetivas de urgência foram solicitadas em razão da prática do crime de perseguição, também chamado de stalking, qualificado por razões da condição de sexo feminino.

Segundo as investigações, o indivíduo, mesmo após ter sido bloqueado em redes sociais e aplicativos de mensagens, enviava diversos e-mails diariamente à vítima, de 30 anos. Por ter feito contato com a mulher logo após ter sido cientificado da medida, o homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário.

“Tal medida, rápida e eficiente, demonstra o comprometimento e preparo da PCPR na defesa das mulheres vítimas de violência. Além disso, a ação faz parte do Programa Mulher Segura, reafirmando que as mulheres devem buscar ajuda imediata quando estiverem vivenciando situação de violência”, afirma a delegada da PCPR, Natália Nichel.

Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem o combate à violência contra as mulheres. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

