Procurando um novo emprego? Curitiba tem oportunidades abertas em duas grandes empresas: na Coca-Cola Femsa e na rede de supermercados Festval. Ao todo, são 350 vagas abertas, com processos seletivos que serão realizados nesta quinta (14) e sexta-feira (15), pela Fundação de Ação Social (FAS), em parceria com o Festval e com a empresa de recursos humanos Adecco.

Vagas na Coca-Cola

O processo seletivo para a Coca-Cola vai ofertar 300 vagas temporárias para as funções de promotor de vendas, auxiliar de distribuição, auxiliar de remessa, auxiliar de entrega, conferente de mercadorias, motorista entregador e operador de empilhadeira. Para se candidatar às vagas, os candidatos precisam ter ensino médio completo e experiência para qualquer uma das funções ofertadas.

A seleção dos trabalhadores será realizada na quinta (14) e sexta-feira (15) no auditório da Administração Regional CIC (Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460, Cidade Industrial de Curitiba), das 9h às 16h. A distribuição das senhas vai até as 14h.

Nos supermercados Festval

A rede de supermercados Festval busca 50 trabalhadores para as funções de operador de caixa, auxiliar de açougue, auxiliar de limpeza, operador e fiscal de loja. Para preencher as vagas não é preciso experiência, mas o interessado deve ter, no mínimo, o ensino fundamental completo.

As entrevistas dos candidatos serão feitas somente nesta quinta-feira (14) no Espaço do Trabalhador Curitibano da Rua da Cidadania Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213), das 9h às 12h e das 13 às 16h, com senhas entregues até as 14h.

Documentos para a entrevista

Interessados devem comparecer aos locais das entrevistas com documentos pessoais como RG e CPF e a carteira de trabalho, que pode ser física ou digital. Não é obrigatório levar currículo.

Empresas interessadas em ofertar vagas de emprego e usar gratuitamente os espaços públicos do município para seleção de trabalhadores devem enviar e-mail para vagas@curitiba.pr.gov.br ou entrar em contato com a Central de Vagas do Sine, pelo telefone (41) 3250-7436.

