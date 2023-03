Torneiras secas em bairros de Curitiba nesta quarta-feira (8). De acordo com a Sanepar um rompimento de tubulação no sistema do Bacacheri, em Curitiba, afeta o abastecimento de água.

A previsão da empresa é que a manutenção seja concluída em torno das 18h desta quarta-feira e o abastecimento de água normalizado por volta das 23h. Veja abaixo a lista de regiões impactadas pelo problema.

Bairros afetados em Curitiba

Ahú

Atuba

Bacacheri

Barreirinha

Boa Vista

Cabral

Centro Cívico

Santa Cândida

São Lourenço

Tingui

Juvevê

Com caixa em casa

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) orienta que todos possuam o reservatório. A Sanepar sugere que tenha capacidade de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Informações e reclamações

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

