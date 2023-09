Curitiba registra dia mais quente do inverno de 2023

Curitiba apresentou neste domingo (17), o dia mais quente do inverno de 2023. A confirmação foi repassada pelo Simepar ao informar as temperaturas mais altas no Paraná. A capital paranaense apresentou 31°C, superando por um grau, os dias 23 de agosto e 12 de setembro que estavam no topo da lista.

Aliás, o calor só vai aumentar. Segundo o Simepar, esse “calorão” vai fazer com que várias cidades do Paraná alcancem uma elevação histórica da temperatura para os próximos dias. A previsão para esta semana é que os termômetros ultrapassem a 40°C em algumas regiões, em especial Noroeste e Norte Sudeste.

Para Curitiba, a previsão do tempo indica máxima de 37ºC para o dia 24 de setembro. O calor é motivado por uma grande massa de ar quente e seco, que deverá se expandir por praticamente todo o Brasil.

Além de Curitiba, várias outras cidades passaram dos 30°C no domingo. Em Antonina, no Litoral do Paraná, a máxima chegou a 34,6°C. A vizinha Morretes teve 34°C. Na Região Metropolitana, o município campeão foi Pinhais, que bateu 32,1°C.

A cidade campeã de calor foi Capanema, na região Sudoeste do Paraná, com a máxima de 38,6°C, seguida de Campina da Lagoa com 37,8°C e Loanda com 37,3°C.

