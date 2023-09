Uma aposta de Curitiba e outra de Londrina cravaram cinco acertos na concurso 2633 da Mega-Sena, sorteada neste sábado (16), no Espaço Loterias da Caixa. Cada aposta premiada com o segundo maior prêmio da Mega vai levar pra casa R$ 48.974,35, o que não é de se jogar fora, não é mesmo? Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou.

Os números sorteados no concurso 2633 da Mega-Sena foram 02, 23, 25, 33, 45 e 54.

A aposta de Curitiba foi feita por um cliente da Caixa, via internet banking. Já a aposta ganhadora de Londrina foi feita na Lotérica Catuaí. No próximo concurso, previsto para ser sorteado na terça-feira (19) o prêmio para acerto de seis números é de R$ 14.500.000,00.

