Sem divulgar novos boletins epidemiológicos desde a última quarta-feira (30), Curitiba confirmou neste sábado (2) mais 26 mortes e 1.797 novos casos de covid-19. Com o registro dos novos dados, acumulados desde o último dia 31, a capital paranaense chegou ao total de 111.693 infectados e 2.249 mortes em decorrência da infecção pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia, em março de 2020.

LEIA MAIS – Paraná confirma mais 1,2 mil casos e oito mortes por covid-19

De acordo com informações da Secretaria Municipal da Saúde, 11 dos novos óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. Na lista de moradores de Curitiba vítimas fatais da covid-19 entraram os nomes de mais 12 homens e 14 mulheres, com idades entre 34 e 93 anos, que estavam internados em diferentes hospitais da cidade.

VIU ESSA? Aglomeração no Litoral termina após a chegada da PM e o disparo de balas de borracha; Assista!

Já o número de casos ativos – aqueles em que a pessoa infectada possui potencial de transmissão do novo vírus – é atualmente de 7.201. Índice praticamente estável, em comparação com o último boletim municipal, divulgado no dia 30 e que trazia 7.275 pacientes em fase de transmissão.

Recuperados e internados

Do total de 111.693 moradores de Curitiba que testaram positivo para a covid-19 nos últimos meses, 102.243 pessoas já estão liberadas do isolamento e sem sintomas da doença.

Neste sábado, a taxa de ocupação dos 374 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 81%. No momento restam 72 leitos livres nos hospitais da rede pública na capital.

Números da covid-19 em 2 de janeiro

1.797 novos casos confirmados

26 novos óbitos (11 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 111.693

Casos Ativos – 7.201

Recuperados – 102.243

Óbitos – 2.249