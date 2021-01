A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (2) o registro de 1.282 novos casos confirmados e oito mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Os dados acumulados do monitoramento da covid-19 mostram que o Paraná soma 416.434 casos de pessoas infectadas e 7.938 mortes em decorrência da pandemia.

No momento, 1.526 pessoas com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internadas. São 1.180 pacientes em leitos SUS (608 em UTI e 572 em leitos clínicos/enfermaria) e 346 em leitos da rede particular (137 em UTI e 209 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.049 pacientes internados, 392 em leitos UTI e 657 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.