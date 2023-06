Milhares de pessoas se reuniram na Boca Maldita, em Curitiba, neste domingo (4), em um ato a favor do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Manifestantes foram às ruas reivindicando contra a corrupção e cassação do mandato do parlamentar.

LEIA MAIS – Fotos! Matinhos tem mega obra de revitalização da orla 76,5% concluída

À reportagem, uma das participantes do evento Adriele Fernandes, ressaltou a importância de se posicionar em um momento tão delicado na democracia brasileira. “[Estamos aqui] em primeiro lugar, para atrair mais pessoas. Eu vejo que muita gente com medo de se posicionar, que reprimem suas opiniões, que usam menos palavras… Acho que isso aqui é o pontapé inicial para a gente começar a trazer coragem de volta às pessoas”, disse.

LEIA AINDA – Mega-Sena 2598 milionária premia três apostas do Paraná! Veja lotéricas ‘da sorte’

Além de milhares de curitibanos, deputados também marcam presença no ato que teve início às 15h. O no deputado Fábio Oliveira (Podemos-PR) foi um deles, que estão no protesto. “Nós não podemos concordar com o que está sendo feito no Brasil nos dias de hoje”, começou o parlamentar. “Eu falei uma palavra muito errada essa semana, porque eu falei que nós estamos começando a sentir uma pitada da ditadura. E alguém me corrigiu. Não é uma pitada. Nós já estamos sentindo o início, o verdadeiro início, a gênese da ditadura no Brasil”, disse.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!