Curitiba ganha uma das maiores lojas de brinquedos do país: são 1.300 m²

Curitiba tem a maior loja de brinquedos do Sul e uma das maiores do país, a Superlegal, com 1.300 m² e um conceito único da cidade. A marca, que é a segunda maior especializada em brinquedos do Brasil e a maior da região Sul, abriu as portas nesta quarta-feira (13) no Shopping Curitiba. A Superlegal tem mais de 20 anos de história e 47 unidades no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, essa é a primeira loja no Paraná e faz parte da estratégia de expansão no estado.

A Superlegal traz o conceito “store-in-store’” com um espaço exclusivo da LEGO® além de áreas temáticas de marcas como Barbie, Marvel, Princesas, Our Generation, Gabby’s Dollhouse, Patrulha Canina, Fisher Price, Hot Wheels, Bonecas Rainbow High, Sylvanian Families, Nerf , Play-Doh, Baby Alive, entre outras.

LEIA TAMBÉM:

>> Ligações insistentes cobrando dívidas de pessoas que você nem conhece? O que fazer!

>> Empresa do Paraná tem faturamento de bilhões com medicamentos genéricos

A megaloja foi projetada levando em consideração o propósito da marca, que é promover momentos mágicos para todos. Por isso, tem tobogã e piscina de bolinhas para as crianças se divertirem enquanto passeiam. Além disso, a Superlegal homenageia Curitiba com estruturas inspiradas em pontos turísticos da cidade, como o Jardim Botânico, Ópera de Arame e o Museu Oscar Niemeyer.

“Estamos muito felizes e agradecidos ao Shopping Curitiba, por ter aberto essa porta para ingressarmos no mercado paranaense, em Curitiba. Essa unidade é uma loja conceito da Superlegal, com 1300 m², grande sortimento de brinquedos, espaços tematizados e uma área no centro da loja dedicada para as crianças brincarem, tornando a experiência de compra muito mais divertida. Venham conhecer e aproveitar as diversas promoções que preparamos para esse Natal”, comenta Leandro Klein, diretor presidente da marca.

“É um orgulho trazer para Curitiba uma loja tão conceituada como a Superlegal, com uma estrutura jamais vista na cidade. O público poderá aproveitar para fazer as compras de presentes de Natal, além de passear pelo espaço e conferir as últimas novidades em brinquedos”, detalha Luciano Koiti Abe, superintendente do Shopping Curitiba.

A loja tem um portfólio com milhares de produtos de marcas nacionais e internacionais para todas as idades, como jogos, bicicletas, brinquedos pedagógicos, além de itens escolares, esportivos e colecionáveis.

Superlegal Brinquedos

Shopping Curitiba, Piso L4, Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro, Curitiba (PR).

Você já viu essas??

Revitalização geral! Ilha paradisíaca do Paraná terá obras e investimento milionário Gourmetização desenfreada? Boemia de Curitiba na UTI? Fechamento de bares tradicionais levanta dúvida Novidades!! Shopping de Curitiba inaugura novas lojas; confira a lista completa