Empresa do Paraná tem faturamento de bilhões com medicamentos genéricos

A indústria farmacêutica paranaense Prati-Donaduzzi foi a empresa de medicamentos genéricos que mais faturou em 2022 e a meta é de que siga dessa forma, com um faturamento superior ao estipulado para este ano, de R$ 2,2 bilhões.

Em 2010, a Prati-Donaduzzi iniciou o fortalecimento da sua marca e passou a atuar no varejo, vendendo medicamentos para farmácias. Antes disso, 85% da sua receita era exclusiva da venda de medicamentos para o governo, abastecendo principalmente unidades básicas de saúde. Hoje, essa fatia representa 35% do total.

LEIA TAMBÉM:

>> Ligações insistentes cobrando dívidas de pessoas que você nem conhece? O que fazer!

>> IPVA 2024: Calendário de pagamentos é revelado e chega com novidade

Com um trabalho forte em marketing para ampliar o seu reconhecimento, investimentos em pesquisa e tecnologia de ponta e a criação de pontos próprios de distribuição de medicamentos, tornaram a empresa a maior produtora de medicamentos genéricos do Brasil.

“Para ocupar essa posição, investimos cerca de 5% do nosso faturamento em pesquisa, o que corresponde a aproximadamente R$ 80 milhões em 2023. Também temos 188 projetos relacionados a genéricos e inovação em desenvolvimento. Fabricamos comprimidos, líquidos, cápsulas, pomadas, abrangendo praticamente toda a cadeia, e nos próximos anos ingressaremos no segmento de injetáveis”, revela o presidente Prati-Donaduzzi, Eder Maffissoni.

O executivo adianta que a meta de faturamento da Prati-Donaduzzi é R$ 4 bilhões até 2027, dobrando de tamanho a cada cinco anos.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!