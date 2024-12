Curitiba ganha novo binário nesta sexta; veja o que muda no trânsito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11h desta sexta-feira (13), a Superintendência de Trânsito (Setran) implantará um novo binário nos bairros Fanny e Novo Mundo. O binário é formado pelas ruas Major Vicente de Castro e Maestro Francisco Antonello. As alterações fazem parte do projeto Novo Inter 2 e têm como objetivo melhorar a fluidez e a mobilidade na região.

Com as mudanças, a rua Major Vicente de Castro passará a ter sentido único de circulação, da Avenida Brasília para a Avenida Presidente Wenceslau Braz. Já a rua Maestro Francisco Antonello terá sentido único de circulação no sentido oposto, da Avenida Presidente Wenceslau Braz para a Avenida Brasília.

+ Veja mais: Escolta policial atravessa Curitiba após pedido de socorro

Além da mudança de sentido, haverá também ajustes na preferência de tráfego. A Rua Major Vicente de Castro terá prioridade sobre as ruas Deputado Néo Martins e Albino Beatriz.

Agentes de trânsito estarão na região nos próximos dias para orientar os motoristas. A Setran alerta para a importância de redobrar a atenção à nova sinalização instalada no trecho, tanto para condutores quanto para pedestres.

Outras intervenções

Além das mudanças de sentido, a região receberá a instalação de cinco novos semáforos. Os novos equipamentos estarão localizados na Rua Major Vicente de Castro, nos cruzamentos com as ruas Leonel França, Antônio Bariquelo e Avenida Santa Bernadete, além das ruas Brasílio Ribas e Durval Pacheco de Carvalho, que também receberão semáforos nas próximas semanas. Outros seis semáforos existentes na região serão mantidos e readequados.

Linhas de ônibus

Cinco linhas de ônibus terão alteração de itinerário a partir da implantação do binário das ruas Maestro Francisco Antonello e Major Vicente de Castro. As mudanças têm início nesta sexta-feira (13) a partir das 11h.

+ Veja também: Terminal de Curitiba tem obras concluídas e inauguração nesta sexta; saiba o que mudou

A linha 561-Guilhermina passa a operar pelas ruas José Taschner e Major Vicente de Castro, sentido Centro.

A 616-Portão/StaBernadethe vai circular pelas ruas Major Vicente de Castro e Durval Pachêco de Carvalho, sentido Terminal Portão.

A linha 621-Fanny passará pelas ruas Brasílio Ribas e Major Vicente de Castro, sentido Terminal Hauer.

A linha 663-V.Cubas vai passar pelas ruas Emanoel Kant, Infante Dom Henrique, Av. Brasília, Major Vicente de Castro e Brasílio Ribas, sentido Centro e

A linha 689 -Mad. São Pedro/R. Negro vai passar pelas ruas Major Vicente de Castro e Brasílio Ribas, sentido Centro, a partir do início da operação do sábado (14/12).