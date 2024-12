Terminal de Curitiba tem obras concluídas e inauguração nesta sexta; saiba o que mudou

Tem novidade no Terminal Pinheirinho, no bairro Capão Raso, em Curitiba. Nesta sexta-feira (13), serão entregues as obras da usina solar instalada sobre a cobertura do terminal. A inauguração, que contará com a presença do prefeito Rafael Greca, será às 16h30 desta sexta, na Rua José Rodrigues Pinheiro, em frente ao terminal.

Com a nova usina solar, o Terminal Solar Pinheirinho vai se juntar aos terminais Santa Cândida e do Boqueirão, que também já possuem usinas fotovoltaicas em suas coberturas. Os três terminais fazem parte do programa Curitiba Mais Energia, coordenado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

De acordo com a prefeitura, a geração de energia renovável está dentro das metas do Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba (PlanClima), como uma das estratégias da capital paranaense para combater e mitigar as mudanças climáticas. Além de ser uma energia sustentável, a intervenção também resulta em economia aos cofres públicos.

Economia de R$ 792 mil por ano aos cofres públicos

A usina solar sobre a cobertura do Terminal Pinheirinho possui 1.386 módulos fotovoltaicos capazes de gerar 956,34 KWp (potência máxima instalada) de energia elétrica. A economia estimada por ano será de R$ 792 mil por ano aos cofres públicos da Prefeitura de Curitiba.