Como aproveitar a programação de Natal de Curitiba com as crianças

Os curitibinhas já estão aproveitando a extensa programação de Natal de Curitiba, que ao todo terá 46 dias de comemorações. São ao todo 180 apresentações até 22 de dezembro, com a decoração permanecendo montada até dia 6 de janeiro. Pensando no público infantil e em quem aproveita a época do Natal para divertir a criança interior, a Prefeitura preparou um roteiro pelas atrações mais adoradas pela criançada, confira:

Natal no Passeio Público

A atração queridinha dos curitibinhas retorna para mais um Natal divertido. O carrossel veneziano do Passeio Público e suas xícaras malucas e cavalinhos pode ser curtido por crianças de até 12 anos.

O brinquedo é inclusivo e pode ser aproveitado por crianças em cadeiras de roda. Além do carrossel, o Passeio Público conta com uma decoração especial e um espetáculo para toda família, o Auto da Adoração dos Reis Magos, apresentado na Ilha da Ilusão.

+ Receitas de Natal: Veja como turbinar o seu arroz na Ceia

Carrossel – de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h; sábados e domingos, das 9h às 20h. Não funcionará nos dias 24 e 25 de dezembro e nem no dia 1º de janeiro.

Auto da Adoração dos Reis Magos – 28 de novembro a 22 de dezembro, de quinta a domingo, às 19h30.

Roda-gigante na Rua XV de Novembro

Roda-gigante no calçadão da Rua XV de novembro. Foto: Daniel Castellano / SMCS

A roda-gigante voltou a deslumbrar o calçadão da Rua XV de Novembro com todo seu charme. Patrocinada pelo O Boticário, a roda já é tradição do Natal de Curitiba, e garante um passeio divertido e o encanto da visão privilegiada do calçadão mais famoso da cidade, com as decorações natalinas, como a Árvore da Vida, e a feirinha da Praça Osório.

A roda-gigante é uma atração imperdível para as crianças, mas pode ser curtida por pessoas de todas as idades.

De 22 de novembro a 22 de dezembro, de terça-feira a domingo, das 16h às 22h. Não funciona às segundas-feiras.

Natal no Bosque Alemão

O Bosque Alemão foi transformado neste Natal em um cenário digno de cinema, com iluminação especial e atividades que vão marcar a infância das crianças, alimentando o espírito natalino. O Oratório de Bach virou a Casa do Pão de Mel e hospeda a oficina de bolachas natalinas, onde as crianças podem soltar a criatividade e decorar os doces e ainda conhecer Papai e Mamãe Noel, que recebem visita do Oratório. As sessões têm duração de uma hora.

Ainda no Bosque, as crianças não podem deixar de passear pela trilha João e Maria, que está integralmente decorada para o Natal. Outra atração imperdível é a Festa das Lanternas, um espetáculo luminoso de origem alemã, marcado para 15 de dezembro.

Visitas ao casal de Noéis – 23 de novembro a 15 de dezembro (de sexta-feira a domingo, das 10 às 18h), e de 20 a 24 de dezembro (das 10h às 18h).

Oficina de Bolachas – sextas-feiras das 10h às 11h, e das 15h às 16h. Aos sábados e domingos das 11h às 12h, 14h às 15h e 15h às 16h, até 22 de dezembro.

Festa das Lanternas – 15 de dezembro, às 19h30.

Oficinas de Bolachas Decoradas para crianças, no Bosque Alemão. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Balé das ruínas de São Francisco

O espetáculo O Quebra-Nozes sobe ao palco das Ruínas de São Francisco para cativar públicos de todas as idades. O clássico do balé é apresentado com um elenco de 30 bailarinos da Curitiba Cia de Dança nos dias 11 de dezembro para um ensaio geral e as apresentações oficiais acontecem entre 13 e 15 de dezembro. O espetáculo é uma oportunidade para criar belas memórias em família.

Datas: 11 e 15 de dezembro, às 20h; 13, 14 e 15 de dezembro, às 18h e às 20h.

Ópera João e Maria no Solar do Rosário

A tradicional história infantil germânica de João e Maria recebeu uma adaptação ao teatro musical que poderá ser prestigiada no Natal de Curitiba. A jornada de encanto e aventura dos irmãos será apresentada no Auditório Regina Casillo, no Solar do Rosário, em uma performance ao vivo que promete maravilhar o público.

+ Veja também: Após burnout, jornalista de Curitiba cria marca pioneira de roupas íntimas para adolescentes

Datas: 20 de dezembro, às 20h; 21 às 17h30; 22 às 10h30 e às 17h30.

Natal no Palácio Avenida

Uma das atrações mais emocionantes do Natal de Curitiba está por vir, o espetáculo no Palácio Avenida preenche as janelas do histórico edifício nos dias 13, 14 e 15 de dezembro com um coral natalino de 90 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento. Tradição curitibana, o espetáculo é perfeito para levar as crianças para curtir as belas canções natalinas.

Datas: 13 (ensaio geral), 14 e 15 de dezembro, às 20h15.

Caminho de Luz no Parque Barigui

O Parque Barigui está encantador com as decorações natalinas e a maior árvore de Natal de Curitiba, com incríveis 25 metros de altura e um corredor de atrações para pedestres e ciclistas. Mas o principal destaque da atração é o espetáculo Nosso Coração está em Festa, uma superprodução da Fundação Cultural de Curitiba com um elenco de mais de 50 artistas. O show encanta e ensina sobre os valores natalinos de amor e inclusão, ideal para levar as crianças.

Datas: Quarta a sexta-feira às 19h30 e sábados e domingos, 19h30 e 21h.

+ Veja mais: Eduardo Pimentel confirma nove novos nomes de sua gestão

Natal na Escola de Sustentabilidade

A Escola de Sustentabilidade, no Bosque Zaninelli, que encantou o público na última edição do Natal, se tornou um mundo natalino com uma decoração fascinante, composta de milhares de luzes e perfeita para passear com as crianças e fazer registros fotográficos espetaculares.

A decoração pode ser prestigiada até o dia 6 de janeiro, das 8h às 21h.

Oratório no Parque Tanguá

O Parque Tanguá sedia um dos espetáculos mais bonitos da programação natalina, o Oratório de Natal – Noite do Coração, com um elenco de 40 artistas em um palco 360° instalado em cima do espelho d’água. Uma escultura de um Pégasus e árvores natalinas complementam o lindo cenário. As crianças que forem assistir a apresentação receberão “corações iluminados”, patrocinados pelo Minipreço, tornando o momento ainda mais emocionante.

Datas: 18 a 22 de dezembro, às 19h30.