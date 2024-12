Após burnout, jornalista de Curitiba cria marca pioneira de roupas íntimas para adolescentes

Apoiar pré-adolescentes e adolescentes no desenvolvimento do estilo, autoestima e confiança, além de trazer conforto. Com essas intenções surgiu a You Pop Panties, a primeira marca brasileira de roupa íntima voltada para as meninas mais jovens. Idealizada pela curitibana Rafaella Malucelli, de 41 anos, a empresa surgiu há dois anos, trazendo um olhar mais acolhedor para a faixa etária que passa por tantos desenvolvimentos.

Rafaella é formada em jornalismo e durante 15 anos foi sócia e trabalhou em uma agência de comunicação em Curitiba. No entanto, em janeiro de 2020, o corpo dela começou a dar sinais de esgotamento e atingiu um burnout – situação emocional caracterizada por exaustão extrema, esgotamento físico e estresse.

Já com a ideia na cabeça de desenvolver calcinhas compatíveis com os corpos das adolescentes, Rafaella decidiu que aquele era um bom momento para parar com a agência e experimentar uma nova atividade empreendedora.

“Vendi a minha parte e resolvi tocar esse projeto enquanto estava nesse processo de cura. Fiquei um ano e meio desenvolvendo produto, ideia e marca, pensando na modelagem com [foco no] desenvolvimento do corpo dessa menina que está passando por muitos desafios. Principalmente para as meninas de hoje. Por mais que a gente lute contra um padrão de beleza, as redes sociais estão impondo o tempo inteiro”, diz.

A empreendedora também explica que antes de lançar a marca entrevistou mais de 200 mães, que relataram dificuldades na hora de comprar roupas íntimas para as filhas na fase da adolescência. “Vi que realmente faltava uma marca que atendesse esse público. Porque ou ficava muito infantil ou era muito adulto. Então a gente entrou realmente para preencher essa lacuna”, afirma Rafaella, que vive atualmente em Santos (SP).

Refletindo sobre esse espaço no mercado e querendo trabalhar com algo relacionado ao público feminino e empoderamento, a curitibana lembra que pensou “o que a gente pode fazer de diferente para elas? Minha geração, que sofria essas pressões, o que a gente pode fazer para mudar?”.

“A ideia é desenvolver também essa questão de autoestima, de autoconfiança que acredito que é a partir da calcinha. Porque se a gente está vestindo uma roupa íntima que incomoda e aperta, não tem como se sentir bem o resto do dia, com o resto das roupas que escolhemos”, acrescenta.

Disponível para compra online, as calcinhas da You Pop Panties possuem vários modelos, com numeração a partir do 6 infantil até 48 adulto, atendendo os tamanhos plus size para adolescentes. Também conta com duas opções de variação da cava, que pode ser de tamanho regular ou com dois centímetros a mais de elasticidade. O produto custa a partir de R$ 29.

“Calcinha tem que ser para quem a usa”

Comentando que a calcinha se tornou um produto sexualizado no país, Rafaella diz que durante o desenvolvimento da marca era primordial não sexualizar as meninas e mostrar que a roupa íntima feminina é uma peça normal.

“Além da linha básica a gente lançou também as camisetas de dormir e camisolas. Sempre procurando ser confortável, divertido. Acho que a calcinha não tem que ser uma coisa séria. É uma peça de roupa. Ela foi sensualizada e virou um tabu por isso. A calcinha é uma peça de roupa que tem que servir a menina do jeito que ela gosta, com as cores que ela gosta”.

“Ao longo desses dois anos, fomos entrando com outros produtos. As meninas e mães pediam tops, uma linha mais básica. Sempre pensando no conforto. Isso influencia no humor, na autoconfiança. A calcinha tem que ser para quem a usa”, reflete a empreendedora.

Reconhecimento e planos para o futuro

Com dois anos de mercado, Rafaella explica que a You Pop Panties continua em processo de divulgação, mas que já colhe bons feedbacks. Inclusive, a empresa foi escolhida como destaque pelo Sebrae em 2023 e foi inserida no calendário de 2024 da entidade.

“Pegamos esse nicho e estamos em pleno desenvolvimento. Sempre um aprendizado, cada coleção, lançamento, cada pessoa que compra e dá um feedback. O legal é que as pessoas compram de volta. Temos alto índice de recompra, porque as mães e as meninas gostam”.

Para ela, o reconhecimento surge pela intenção de “entender essas meninas e melhorar a qualidade de aceitação, que é uma necessidade. Essa idade o corpo muda o tempo inteiro, a gente está tentando buscar uma identidade no corpo, estilo e mentalmente. A gente acredita que a Pop traz esse suporte de aceitação, esse abraço de se sentir confortável com ela mesmo”.

De olho em 2025, Rafaella revela que planeja entrar no modelo B2B – quando uma empresa fornece produtos para outra. Dessa forma ela espera sair do ambiente somente digital e disponibilizar também as roupas íntimas da You Pop Panties em lojas físicas de multimarcas.

“Cada ano foi uma estratégia. Teve o ano de lançamento, esse ano de 2024 foi de estruturação digital. Ano que vem a gente vai para o B2B. Então é bem essa coisa de empreender, testar mercado e entender o que funciona”, conclui a curitibana.