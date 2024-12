Escolta policial atravessa Curitiba após pedido de socorro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quarta-feira (11), por volta das 15h, uma equipe da Companhia Tático Motorizada (COTAMOTran) realizava patrulhamento de rotina na Rua Antônio Lago, no bairro Boa Vista, quando foi surpreendida por um pedido desesperado de ajuda.

Um motorista, visivelmente aflito, abordou os policiais pedindo socorro. Sua esposa, no banco do passageiro, sentia dores intensas. O destino? O Hospital da Cruz Vermelha, a quilômetros de distância, no outro lado da cidade.

Sem hesitar, os agentes iniciaram uma operação de escolta de emergência. Com sirenes ligadas e utilizando técnicas especializadas de condução, a equipe abriu caminho pelo trânsito caótico da capital.

O comboio de urgência cortou Curitiba, passando por importantes vias como a Rua Jovino do Rosário, Avenida Cândido de Abreu, Rua Comendador Araújo e Avenida do Batel. A cada semáforo, a cada cruzamento, os policiais garantiam a passagem segura do veículo em apuros.

Minutos depois, o carro estacionou na entrada de emergência do Hospital da Cruz Vermelha. A paciente foi imediatamente atendida pela equipe médica de plantão, graças à eficiência da escolta policial.