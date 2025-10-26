Curitiba ganha nova praça com mirante e vista para a Serra do Mar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma nova praça de Curitiba foi inaugurada neste sábado (25/10) pelo prefeito Eduardo Pimentel. Localizada na rotatória da Rua Jacarezinho, no bairro Vista Alegre, a Praça Barcelona apresenta um mirante com estrutura metálica inspirada na Ópera de Arame.

Com área de 2.600 metros quadrados, o espaço foi batizado em homenagem à cidade espanhola onde Curitiba recebeu, em 2023, o principal prêmio do World Smart City Awards, na categoria Cidades Inteligentes. No centro da praça foi instalada uma réplica ampliada da estatueta entregue à capital paranaense durante a premiação.

Na cerimônia de inauguração, Pimentel afirmou que o espaço simboliza inovação urbana e valorização dos bairros. “Esta praça vem para transformar um espaço que antes estava deteriorado em um novo ponto de encontro, lazer e turismo. Há dois anos, em Barcelona, Curitiba foi reconhecida como a cidade mais inteligente do mundo por suas ações que melhoram a qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

Monumento no centro da praça. Foto: Levy Ferreira/SECOM Foto: Levy Ferreira/SECOM Foto: Levy Ferreira/SECOM

A solenidade teve ainda um momento simbólico: ao lado do prefeito, dona Rosarita Drischel, de 88 anos, plantou a árvore de número 130 mil do programa de arborização da cidade. O gesto marcou também uma memória afetiva. Foi o pai dela quem plantou, há 80 anos, a araucária que continua preservada no terreno e se tornou um marco visual da nova praça.

Além do mirante, o espaço conta com uma vista aberta para a Serra do Mar, bancos orientados para o horizonte, áreas de convivência e paisagismo voltado à preservação de espécies nativas.

Com a entrega, a capital passa a contar com 1.164 praças públicas distribuídas pelos bairros. A concepção arquitetônica é assinada pelos profissionais Mauro Magnabosco e Gérson Smal, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). Segundo a prefeitura, a Praça Barcelona tem potencial para se tornar um novo cartão-postal da cidade.

Praça Barcelona já teve outro nome

O anúncio da nova praça foi feito em janeiro de 2023, durante a gestão de Rafael Greca. Na ocasião, o local foi chamado de Praça da Araucária e havia a intenção de que fosse entregue ainda durante os 330 anos de Curitiba. Contudo, houve um atraso na obra. Além disso, durante os trabalhos, ela mudou de nome e passou a se chamar Praça Barcelona.