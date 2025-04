Novo ponto turístico de Curitiba, Praça Barcelona começa a ganhar forma. Fotos!

Novo ponto turístico de Curitiba, a Praça Barcelona, que já chegou a ser chamada de Praça do Mirante, está ganhando forma em um bairro de Curitiba. Localizado na Rua Jacarezinho, no Vista Alegre, a estrutura já está formada e indica para um novo espaço para os curitibanos e visitantes curtirem uma bela vista de Curitiba e da Serra do Mar. A obra terá um custo de R$ 5.124.068,63 provenientes do tesouro municipal.

A Praça Barcelona tem como “cereja do bolo” um mirante com vista para a Serra do Mar. A obra preserva uma antiga araucária existente no local e deverá estar pronta até o fim do primeiro semestre, segundo a prefeitura. Esta obra chegou a ser prometida por Rafael Greca, ex-prefeito de Curitiba, para o aniversário de 330 anos de Curitiba, em 2023.

Após um atraso, a obra enfim avançou e terá, segundo a prefeitura de Curitiba, bancos instalados no deck do mirante.

“Como o terreno tem cerca de 10 metros de inclinação, uma passarela metálica em patamares, com 170 metros de extensão, garantirá o acesso também a pessoas com deficiência”, informa o diretor de Parques e Praças da SMMA, Giovando Romanine.

Veja a sequência de fotos feitas pelo repórter fotográfico Átila Alberti, da Tribuna do Paraná.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Projeto e execução

Projetada pelos arquitetos Mauro Magnabosco e Gérson Smal, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), o futuro espaço de contemplação está sendo executado pela Tecville Construções Civis.

A obra representa um investimento de R$ 5.124.068,63 do tesouro municipal.

A futura praça será a 38ª da Regional Santa Felicidade, que também conta com 58 jardinetes, um largo, um núcleo ambiental, dois bosques municipais e dois bosques de conservação da biodiversidade urbana (BCBU).

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉