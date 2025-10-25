Curitiba terá domingo nublado: saiba quando a chuva pode chegar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para este domingo (26/10) indica um dia predominantemente nublado, com temperaturas amenas e possibilidade de chuva leve durante a noite. Os curitibanos podem esperar um dia com céu encoberto e temperaturas variando entre 17°C e 26°C.

Durante o dia, a cobertura de nuvens será total, com 100% de nebulosidade. Apesar disso, a probabilidade de chuva durante o período diurno é baixa, apenas 10%. Os ventos soprarão do noroeste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas podendo atingir 19 km/h. A umidade relativa do ar ficará em torno de 55%.

À noite, o cenário muda um pouco. A previsão indica 40% de chance de chuva leve, com acumulado esperado de aproximadamente 2,5 mm. A umidade relativa do ar aumentará para 90%, e os ventos mudarão para a direção leste-sudeste, com velocidade média de 8 km/h e rajadas de até 14 km/h.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante estar atento ao índice UV, que será moderado, atingindo o nível 3. Recomenda-se o uso de protetor solar e óculos de sol durante o dia. O nascer do sol está previsto para as 5h32, e o pôr do sol para as 18h29.

Fique atento às atualizações da previsão do tempo em Curitiba, pois as condições meteorológicas podem sofrer alterações. Aproveite o domingo com segurança e prepare-se para uma possível chuva leve à noite.