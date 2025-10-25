CRM-PR abre concurso com 15 vagas e salários de até R$ 19,6 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) já estão abertas e seguem até o dia 24 de novembro pela internet. O certame oferece vagas para profissionais de nível médio, com salários iniciais a partir de R$ 2.206,43, e para nível superior, com remuneração inicial de R$ 4.049,09. As provas serão aplicadas em Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu.

Para concorrer às vagas de nível médio, é necessário possuir o certificado de conclusão do ensino médio, pagar a taxa de inscrição de R$ 61 e, dependendo da função, atender a requisitos específicos. As oportunidades imediatas incluem cargos como operador de vídeo, profissional de suporte administrativo e técnico em Tecnologia da Informação.

Já para as vagas de nível superior, o candidato deve ter concluído a graduação na área correspondente à vaga desejada. Entre as oportunidades estão profissionais formados em Direito, Jornalismo, Design, Ciências Contábeis, Medicina, Ciência da Computação, entre outras. A taxa de inscrição para esses cargos é de R$ 82,00.

Etapas do processo

Após o período de inscrições e a validação da documentação dos candidatos, incluindo aqueles inscritos na reserva de vagas de políticas públicas, as provas serão aplicadas no dia 14 de dezembro (domingo). Os horários de aplicação variam de acordo com o cargo escolhido.

O exame será composto por questões objetivas, abrangendo Língua Portuguesa, Legislação do CRM-PR e Conhecimentos Específicos, além de uma redação discursiva. Para algumas vagas de nível médio e superior, também haverá prova prática relacionada a conhecimentos em áreas de tecnologia.

A classificação dos candidatos será feita por ordem decrescente da nota final, e os resultados serão divulgados em listas específicas para cada cargo. A previsão é que a homologação do resultado ocorra em março de 2026.

O concurso é organizado pela banca Nossa Rumo e o edital completo está disponível no site oficial do CRM-PR.