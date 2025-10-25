Ponte de Guaratuba ganha primeiros estais; assista ao vídeo

Quem passa pela Baía de Guaratuba já consegue notar mudanças no horizonte do Litoral do Paraná: os primeiros estais da Ponte de Guaratuba começaram a ser instalados. Até agora, cinco cabos de sustentação já foram fixados, sendo três no apoio 4 e dois no apoio 5. Cada um dos dois mastros da estrutura receberá 12 estais, responsáveis por sustentar o tabuleiro da ponte estaiada. A etapa é considerada uma das mais complexas da obra.

Quando concluído, o trecho estaiado terá 320 metros de extensão, incluindo o vão central de 160 metros que permitirá a passagem segura de embarcações pelo canal de navegação. Nesta fase, já foram executados 118 metros por meio do método de balanços sucessivos, técnica utilizada em grandes obras de engenharia para construir o tabuleiro de forma equilibrada a partir dos apoios centrais.

+ Leia mais Renegocia Paraná oferece até 65% de desconto em dívidas de ICMS

Atualmente, os apoios 4 e 5 contam com quatro pares de aduelas cada. As aduelas são grandes segmentos de concreto moldados no próprio canteiro de obras e instalados de forma simétrica para garantir estabilidade. Essas aduelas formarão parte do tabuleiro do trecho estaiado, que será conectado ao trecho pré-moldado já em execução. Confira, abaixo, como está a ponte:

Segundo o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), Fernando Furiatti, os avanços representam um marco visível do projeto. “O avanço da ponte sobre o canal impressiona. A instalação dos estais simboliza uma nova fase da obra e evidencia o porte dessa estrutura que vai transformar a mobilidade no litoral do Paraná”, destacou.

Próximas etapas

Paralelamente à montagem dos estais, a obra também avança na fabricação e montagem das vigas longarinas, que compõem o trecho pré-moldado da ponte. Essa é a parte que já pode ser vista de forma mais clara a partir da margem de Guaratuba.

Das 164 vigas previstas, 132 já foram fabricadas e 120 instaladas sobre as travessas. Com isso, 13 vãos do tabuleiro foram concluídos, totalizando 554,9 metros executados. A ponte terá, ao todo, 23 vãos: 20 no trecho pré-moldado e 3 no trecho estaiado.

A fabricação das vigas do lado de Guaratuba já foi finalizada e agora a produção ocorre no lado de Matinhos, onde os lançamentos das novas peças devem ocorrer nas próximas semanas.

Obras dos acessos

Enquanto a estrutura principal avança sobre a baía, os dois acessos da ponte, ambos em Guaratuba, mas chamados operacionalmente de “lado Matinhos” e “lado Guaratuba”, continuam em fase de terraplenagem, drenagem e pavimentação.

No acesso de Guaratuba, as equipes trabalham no rebaixamento de parte do morro para nivelar o terreno. Já foram executados 10 mil metros quadrados de contenções no local, garantindo estabilidade para as próximas etapas.

No lado Matinhos, a intervenção mais importante é a construção do solo reforçado com paramento de placas de concreto. Essa técnica utiliza camadas de solo compactado intercaladas com reforços de geocompostos, criando uma estrutura robusta que permitirá vencer o desnível entre a rodovia e o início da ponte. É esse sistema que dará sustentação à futura cabeceira da ponte.