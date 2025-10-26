Grande Curitiba ganha primeiro clube de tênis com grama natural do Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na Região Metropolitana de Curitiba, Campo Magro será palco da construção do primeiro clube de tênis com quadras de grama natural da região. Localizado a apenas 15 minutos dos parques Tingui e Barigui, o Lawn Tennis Club promete oferecer uma experiência próxima à de grandes competições internacionais, como Wimbledon. As obras estão previstas para começar em novembro deste ano, com a primeira fase do empreendimento estimada para ser concluída até junho de 2026.

O clube terá nove quadras de grama natural com tecnologia de ponta, desenvolvidas para garantir resistência ao pisoteio, tolerância a baixas temperaturas e rápida capacidade de regeneração. “Para o tênis de grama, é necessário utilizar uma espécie que se adapte bem ao clima frio de Curitiba e que tolere cortes baixos, mantendo o gramado com até 8 mm de altura, como exige o esporte”, explica o gestor do Lawn Tennis Club, Roberto Reis.

Além das quadras, o espaço contará com infraestrutura completa de lazer e conforto: restaurante, áreas para eventos, espaço kids, vestiários, churrasqueiras, spa recovery, lavandário e estacionamento para até 50 veículos, distribuídos em uma área total de 9 mil metros quadrados.

A escolha de Campo Magro como sede do clube é estratégica, combinando proximidade com Curitiba e imersão na natureza, o que deve atrair sócios interessados em uma experiência diferenciada de esporte e lazer. O funcionamento será de sexta a domingo, das 8h às 18h, com possibilidade de operação em feriados e datas específicas para atender demandas especiais.

O Lawn Tennis Club já iniciou a pré-venda de títulos, limitada a até 200 sócios na primeira fase, garantindo exclusividade e conforto no uso das quadras. Os sócios-fundadores terão acesso a valores promocionais e benefícios especiais, incluindo uniformes exclusivos da edição inaugural. A filiação seguirá o modelo Membership, com títulos individuais e familiares, permitindo usufruto completo do espaço e possibilidade de revenda após a inauguração do clube.