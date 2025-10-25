Nova via marginal do Viaduto Curitiba-Pinhais é liberada neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A nova via marginal do Viaduto Curitiba-Pinhais será liberada para o trânsito às 10h deste domingo (26/10). O desvio na Avenida Victor Ferreira do Amaral ocorrerá nas proximidades do cruzamento com a Rua Paulo Kissula, no bairro Capão da Imbuia. Apesar da mudança, a marginal permanecerá como rota de circulação até a conclusão total da obra, prevista para setembro de 2026.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, a alteração é necessária para a continuidade das obras do novo viaduto entre Curitiba e Pinhais. Diferentemente de intervenções anteriores na avenida, a expectativa é de que a mudança cause impactos mínimos no tráfego, já que a nova marginal será responsável por absorver o fluxo de veículos durante as próximas etapas da construção.

+ Leia mais Mulher dada como “morta” luta para provar que está viva em Curitiba

Os motoristas que trafegarem pela região poderão acessar a avenida por duas faixas de tráfego em cada sentido. Para orientar os condutores, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão presentes desde às 7h, garantindo a segurança na circulação.

Obra integra projeto do novo Inter 2

A intervenção faz parte do PRO Curitiba, integrando o Lote 4 (Pacotes 3 e 4) do Novo Inter 2, coordenado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). O novo viaduto terá 155 metros de extensão e três faixas de tráfego em cada sentido, incluindo ainda duas pontes paralelas sobre o Rio Atuba, projetadas para melhorar a fluidez do trânsito em ambos os sentidos.

As pontes marginais já estão em fase avançada de execução. Quando concluídas, o tráfego será transferido integralmente para elas, permitindo a demolição da ponte existente e a construção definitiva do novo viaduto.

O projeto inclui ainda a construção de uma rotatória estendida sob o viaduto, que substituirá o atual semáforo de cinco tempos, eliminando gargalos e aumentando a segurança no trânsito. Além disso, a obra prevê requalificação de vias e calçadas, instalação de nova iluminação pública, pavimentação e melhorias no sistema de drenagem.