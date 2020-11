Curitiba, região metropolitana, além do litoral e de parte do Sul do Paraná estão sob alerta de tempestade com granizo a partir das 15h desta quarta-feira (4), um dia após uma forte chuva com gelo causar estragos no fim da tarde de terça-feira (3).

De acordo com o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nestas regiões há possibilidade de queda de granizo novamente, com ventos entre 40 km/h e 60 km/h.

Além de estragos, o granizo de terça-feira também mudou o tempo em Curitiba e região. A temperatura máxima na capital será justamente durante a chuva, quando deve alcançar, no máximo, 18°C.

Em caso de emergência, a orientação das autoridades é que o cidadão ligue para:

199 Defesa Civil (alagamentos)

153 Guarda Municipal (fornecimento de lona)

156 Central de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura (quedas de árvore)

193 Corpo de Bombeiros (resgate)

Estragos de terça

Nesta quarta-feira, moradores de Curitiba e região metropolitana consertavam os estragos da chuva de granizo de terça-feira. De tão forte, a chuva de terça deixou a impressão de que havia nevado, com ruas inteiramente brancas de granizo.

Na capital, 440 pessoas tiveram dificuldades em 13 bairros: Santa Cândida, Boa vista, Bairro Alto, Cajuru, Centro, Portão, Boqueirão, Alto Boqueirão, Tingui, CIC, Bacacheri, Atuba e Capão da Imbuia. Em São José dos Pinhais, 80 famílias estão sendo atendidas pela Defesa Civil na entrega de lona. Foram registradas 20 quedas de árvores.

O telhado de duas quadras de futebol despencou com a força do granizo. Um no bairro Tingui, à margem da Linha Verde, outro em Colombo.

A forte chuva de granizo chegou a interditar totalmente a BR-116 (Contorno Leste), entre os km 103 e 106, em São José dos Pinhais. A rodovia chegou a ficar 30 minutos bloqueada e liberada antes das 19 horas. Na BR-277, a chuva causou fluxo intenso de veículos no sentido Paranaguá.