O céu ficou preto e pancadas de chuva com muito granizo foram registradas por volta das 17h30 em diferentes regiões de Curitiba nesta terça-feira (3). De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, diferentes áreas de instabilidade se formaram nesta tarde. A tempestade assustou e o granizo deixou estragos em vários bairros da cidade e também na região metropolitana.

A quantidade de granizo foi muito grande em algumas regiões de Curitiba. No entanto, não há como saber se o volume é histórico porque o Simepar não realiza medições de granizo. Já o volume de chuva foi pequeno, cerca de 9 mm, e ventos moderados, de até 43,9 km/h. “Foi rápido, durou cerca de 30 minutos. Foi uma área de instabilidade que se intensificou no sul de Curitiba, formando a nuvem que provoca granizo”, explicou o meteorologista do Simepar, Paulo Barbieri.



Nesta noite, a área de instabilidade se desloca para a região de Tunas do Paraná Guaraqueçaba em direção ao Litoral. “Deve acontecer mais chuvas durante a noite, não na mesma intensidade. A temperatura subiu um pouco mais hoje, o que foi um gatilho para esse granizo. O fenômeno é normal da época”, revelou o meteorologista.

Estragos

A forte chuva de granizo chegou a interditar totalmente a BR-116 (Contorno Leste), entre os km 103 e 106, em São José dos Pinhais. A rodovia chegou a ficar 30 minutos bloqueada e liberada antes das 19 horas. Na BR-277, a chuva causou fluxo intenso de veículos no sentido Paranaguá.

A Defesa Civil de Curitiba registrou até às 20 horas 65 ocorrências de fornecimento de lona para residências que tiveram destelhamentos provocados por granizo e ventos fortes nesta tarde de terça-feira (3). Segundo a prefeitura, a maior parte das ocorrências concentram-se nas regionais Bairro Novo, Boqueirão, Cajuru, Boa Vista, Tatuquara e Matriz.

Duas quedas de árvore foram registradas, nas regionais Boqueirão e Tatuquara. Mas de acordo com a Defesa Civil, não há relatos de vítimas ou pessoas que precisaram deixar suas casas por conta dos estragos. Equipes da Defesa Social e Trânsito, FAS e Meio Ambiente seguem mobilizadas para atender a população.

Barracão danificado pelo granizo, no acesso à Linha Verde, no Tingui. Foto: Colaboração

No bairro Tingui, o telhado de uma quadra coberta de futebol sintético, localizado às margens da Linha Verde, veio abaixo com a forte chuva desta tarde. A estrutura do barracão, construída recentemente, não suportou o impacto da chuva de granizo e despencou.

Em caso de emergência, a orientação das autoridades é que o cidadão ligue para:

199 Defesa Civil (alagamentos)

153 Guarda Municipal (fornecimento de lona)

156 Central de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura (quedas de árvore)

193 Corpo de Bombeiros (resgate)

Chuva no Paraná

Houve registro de chuvas não só em Curitiba como também nas regiões Central do Paraná, Campos Gerais, Centro Sul e Sudoeste, na divisa com Santa Catarina. A previsão é de que até o período da noite novas áreas de instabilidade se desenvolvam desde o Oeste até o Litoral do estado.