Na manhã desta quarta-feira (4), Curitiba e região metropolitana ainda se recuperam da chuva de granizo e forte ventos do fim da tarde de terça-feira (3). Na capital, 440 pessoas tiveram dificuldades em 13 bairros: Santa Cândida, Boa vista, Bairro Alto, Cajuru, Centro, Portão, Boqueirão, Alto Boqueirão, Tingui, CIC, Bacacheri, Atuba e Capão da Imbuia. Em São José dos Pinhais, 80 famílias estão sendo atendidas pela Defesa Civil na entrega de lonas.

Para esta quarta-feira, a previsão do Simepar é de mais chuva com trovoadas. Apesar de serem bem-vindas por causa da forte estiagem, dependendo da força, a pancada prevista para esta quarta pode trazer mais problemas. Apesar da força da chuva de terça, o sistema de rodízio no abastecimento de água da Sanepar está mantido, já que pouco alterou a situação dos reservatórios.

Em Curitiba, não houve feridos, mas 90 residências foram destelhadas, mas ninguém precisou deixar suas casas.A prefeitura de Curitiba registrou 20 quedas de árvores nas regionais Boqueirão e Tatuquara.

A Guarda Municial entregou lonas para quem fez o pedido por telefone (ver quem procurar abaixo). Em caso de emergência, o cidadão deve recorrer aos telefones 199 (Defesa Civil – alagamentos), 153 (Guarda Municipal – fornecimento de lona), 156 (Central de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura – quedas de árvore) e 193 (Corpo de Bombeiros – resgate).

Destruição e estradas

À margem da Linha Verde, no bairro Tingui, na capital, a estrutura de cobertura de uma quadra de futebol despencou, mostrando uma cena de completa destruição na manhã desta quarta. A estrutura construída recentemente não suportou o impacto da chuva e despencou. Na manhã desta quarta, ainda havia granizo no local.

A mesma situação ocorreu no bairro Jardim São Gabriel, em Colombo. Com o forte acúmulo de pedras, o telhado de outra quadra de futebol também não suportou e despencou. Nenhuma pessoa saiu ferida. Ainda na região metropolitana, mas em São José dos Pinhais, as calhas da recepção da Maternidade do Hospital São José não suportou com o peso das pedras e cedeu. Até que sejam feitos os reparos, a recepção da Maternidade será temporariamente pela entrada do Pronto Socorro, na Rua Alcidio Viana. Somente este local foi atingido e o atendimento não foi prejudicado.

A forte chuva de granizo chegou a interditar totalmente a BR-116 (Contorno Leste), entre os km 103 e 106, em São José dos Pinhais. A rodovia chegou a ficar 30 minutos bloqueada e liberada antes das 19 horas. Na BR-277, a chuva causou fluxo intenso de veículos no sentido Paranaguá.