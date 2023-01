Dando continuidade ao programa de imunização contra a covid-19, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba definiu o planejamento para a aplicação da segunda dose vacinal em bebês e da quarta dose para adultos.

A partir deste sábado (17) a SMS inicia o agendamento para aplicação da segunda dose da vacina nos bebês de 6 meses de idade a 2 anos completos, que já completaram 21 dias da primeira dose do imunizante.

LEIA TAMBÉM:

>> Líder de facção criminosa do Paraná é preso no Rio de Janeiro

>> ‘Rua do pó’! Moradores de Curitiba não aguentam mais viver no meio do poeirão

O agendamento será feito pela Central Saúde Já pelo telefone 3350-9000, que funciona de segunda a domingo das 8h às 20h. Poderão realizar o agendamento pais ou responsáveis por bebês dessa faixa etária que que tenham recebido a 1ª dose há 21 dias ou mais.

Embora o intervalo entre as doses definido pelo Ministério da Saúde (MS) seja de 28 dias, a bula do laboratório fabricante da vacina recomenda a 2ª aplicação no intervalo entre 21 e 28 dias.

A decisão foi tomada pelo Comitê de Técnica e Ética Médica da SMS devido à limitação de doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Com doses contadas para cada ciclo vacinal dos bebês – 1ª, 2ª e 3ª – é preciso fazer uso responsável dos imunizantes.

“Devemos otimizar o uso de cada dose recebida e evitar qualquer possibilidade de perda, com o agendamento é possível ter esse controle”, explicou a superintende de gestão da SMS, Flávia Quadros.

Aplicação da vacina

A aplicação da vacina começa na próxima segunda-feira (19). Para aqueles que tiverem dificuldade com o agendamento, haverá a opção de busca direta pela vacina em uma das dez unidades de saúde que estão realizando a vacinação dos bebês das 8h às 17h.

A SMS orienta para aqueles que tenham dificuldade em comparecer na data e horário marcados que façam alteração da agenda ou comuniquem a falta, para que a vaga seja liberada para outra criança.

A data da aplicação da 1º dose pode ser consultada no Saúde Já, disponível para acesso por celular, tablet e computador. Ao fazer o login, clicar no ícone “Carteira de Vacinação” e em seguida na opção “Aplicadas”.

Primeira dose suspensa

Por falta de recebimento de nova remessa de imunizante Pfizer baby o agendamento para os bebês que ainda não receberam a primeira dose está temporariamente suspenso.A última convocação foi dos nascidos até 31 de dezembro de 2020. A secretaria aguarda receber nova remessa de vacinas Pfizer baby para retomar a aplicação da dose inicial.

O esquema vacinal básico para este público será de três doses, sendo que a 2ª dose deverá ser aplicada num intervalo de no mínimo 21 dias após a 1ª. Já a 3ª dose deverá ser aplicada num intervalo de 56 dias após a 2ª.

A vacina para este grupo é destinada para crianças a partir de 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias. Crianças que fizerem 3 anos após o recebimento da 1ª dose deverão completar o ciclo vacinal com o mesmo imunizante.

A vacina que será utilizada é a Pfizer baby, que tem uma tampa avermelhada, a única liberada para esta faixa etária até este momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Orientações

No dia da vacinação, além da certidão de nascimento do bebê, é necessário apresentar documento pessoal com foto e CPF do familiar ou responsável que está acompanhando a criança.

As crianças que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso das que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.

Cronograma para aplicação da quarta dose em adultos

A SMS divulgou também o novo cronograma para a aplicação da 4ª dose da vacina anticovid em adultos, o último deste ano. Na próxima semana serão atendidos de forma escalonada os nascidos entre o segundo semestre de 1995 e primeiro semestre de 1997.

A 4ª dose equivale ao 2º reforço para os vacinados na 1º dose com Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. Para os vacinados com o imunizante da Janssen na 1ª dose, a 4ª dose equivale ao 3º reforço.

Para receber a dose de reforço é preciso ter recebido a 3ª dose há 120 dias ou mais.

Na segunda-feira (19), serão vacinados os nascidos no segundo semestre de 1995. Na terça-feira (20), será a vez de quem nasceu no primeiro semestre de 1996.

A convocação de novo grupo continua na quarta-feira (21, com os nascidos no segundo semestre de 1996. Na quinta-feira (22), serão vacinados os do primeiro semestre de 1997.

Na sexta-feira (23), as unidades oferecerão repescagem contínua para os já convocados anteriormente. E o chamamento de novos grupos para a 4ª dose serão retomados no início de janeiro.

Com as convocações realizadas até agora, a aplicação da 4ª dose da vacina contra a covid-19 atingirá pessoas com 25 anos, nascidas até junho de 1997.

Horário de atendimento

A vacinação contra covid-19 acontece habitualmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em 108 unidades de saúde. Os endereços dos pontos de vacinação podem ser consultados no site Imuniza Já.

Orientações para receber a vacina

Os novos convocados recebem uma mensagem pelo aplicativo Saúde Já Curitiba. Para aqueles que não puderem comparecer nas datas estipuladas, a SMS oferece repescagem contínua nas unidades de saúde.

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.