Curitiba vai distribuir, na próxima segunda-feira (21), 5 mil mudas de árvores. São mudas de ipês, em suas diversas cores, e frutíferas nativas como cereja, jabuticaba e araçá, entre outras espécies.

Ao todo serão entregues 5 mil mudas de árvores, 500 para cada Regional. Todas as mudas foram cultivadas, criadas e desenvolvidas pelas equipes do Departamento de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no Horto Municipal da Barreirinha.

+Leia mais! Professores de Curitiba retomam greve nesta quinta-feira

As primeiras Regionais a receber são a do Boqueirão e Cajuru, na segunda-feira (21/8).

Posso plantar em qualquer lugar?

Para o plantio em áreas privadas da cidade, não há restrição, mas em via pública, além de autorização, é preciso seguir algumas regras. “É preciso respeitar as normas de urbanização da cidade”, explica o responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, Roberto Salgueiro. Recentemente o prefeito Rafael Greca explicou porque a prefeitura não planta árvores frutíferas nas ruas de Curitiba.

O plantio das árvores deve levar em conta questões como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características. Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada, para que seja possível indicar a melhor muda para os objetivos do cidadão.

Mudas de graça em Curitiba

SEGUNDA-FEIRA (21/8)

BOQUEIRÃO – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430 (a partir das 14h)

CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 (a partir das 14h)

TERÇA-FEIRA (22/8)

TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno (a partir das 14h)

QUARTA-FEIRA (23/8)

CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 (a partir das 14h)

BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700 (a partir das 14h)

PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033 (a partir das 14h)

QUINTA-FEIRA (24/8)

BOA VISTA – Avenida Paraná, 3.600 (a partir das 14h)

MATRIZ – Praça Rui Barbosa, 101 (a partir das 12h)

SEXTA-FEIRA (25/8)

SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 (a partir das 14h)

Você já viu essas??

APAGÃO!! Apagão? Moradores de bairros de Curitiba e diversas cidades do Brasil sem energia CUIDADO!!! Planta venenosa em calçada de Curitiba é um PERIGO!!! Passe longe! NOVIDADE!! Nova unidade de panificadora tradicional de Curitiba em setembro!!!