A Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas), da Prefeitura de Curitiba, lançou o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 1/2024 com vagas temporárias para médico emergencista, médico radiologista, ginecologista/obstetra, cirurgião dentista endodontista e cuidadores em saúde.

As inscrições para participar do processo são gratuitas e vão até esta segunda-feira (25), pelo site da fundação. O contrato de trabalho é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e válido por 12 meses, podendo ser renovado por igual período.

Hospitais e unidades de atendimento

A Feas administra o Hospital Municipal do Idoso, o Hospital do Bairro Novo, o programa Saúde em Casa, 13 Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e a Unidade de Estabilização Psiquiátrica Casa Irmã Dulce.

Também faz a gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Tatuquara, Boqueirão, CIC e Fazendinha, Complexo Regulador, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Central de Transporte Sanitário e Central Saúde Já Curitiba.

